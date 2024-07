Nuova rottura della condotta idrica, stop alla fornitura in molti comuni

Non solo poca acqua, ma condotte sempre "martoriate" da perdite idriche. Aica ha annunciato oggi che durante attività di routine ha riscontrato un guasto alla condotta idrica in via Belgio, in territorio di Santa Elisabetta, che, dice una nota di Aica, "compromette il regolare svolgimento della turnazione idrica" nei comuni di Raffadali, Joppolo, Giardina Gallotti e Montaperto.

Pertanto Aica annuncia che si eseguiranno oggi i lavori di riparazione del guasto e sarà quindi sospesa la fornitura idrica. I turni quindi subiranno degli slittamenti.

"Si rassicura - conclude la società - che, al termine dei lavori di riparazione della condotta idrica sarà possibile riattivare la fornitura idrica alle frazioni in argomento ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici".