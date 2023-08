Rottura idrica, piazza Vittorio Emanuele torna ad allagarsi: via San Vito chiusa per lavori

Operai a lavoro in via San Vito per individuare la rottura della condotta idrica che, da due giorni, causa lo sversamento di migliaia di metri cubi d'acqua nella sottostante piazza Vittorio Emanuele. L'arteria urbana è stata momentaneamente chiusa per consentire le opere di ripristino. Si registrano inevitabili disagi al traffico veicolare.