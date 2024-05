Toponomastica, inaugurata a Cannatello la rotonda dei "Maestri del lavoro"

E' stata inaugurata questa mattina con a Cannatello con una cerimonia formale, la nuova intitolazione della rotonda conosciuta come "della Mediterranea" e che adesso sarà ufficialmente dedicata ai Maestri del Lavoro.

Presenti, oltre il sindaco e diversi "maestri", anche le massime cariche civili e militari. Nel corso del suo intervento il prefetto Filippo Romano ha in particolare elogiato la figura del maestro del lavoro, onorificenza che premia l'artigiano, il dipendente, l'operaio, quei lavoratori "comuni" che hanno dimostrato particolare dedizione alla propria professione.

L'intitolazione è avvenuta dopo che la Giunta comunale, su indicazione della commissione toponomastica, ha proceduto alla variazione del nome di quel punto di interscambio del traffico cittadino. Questo in attesa che interventi rilevanti vengano realizzati per ridurre i rischi per la circolazione, dato che proprio in quell'area si registrano numerosi incidenti stradali.