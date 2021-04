Dirigenti comunali, via al bando per due funzionari tecnici

Le opposizioni, dentro e fuori Palazzo dei Giganti, chiedevano una rotazione degli incarichi. Il Comune però ha deciso di mantenere tutto così com'è almeno al momento.

Il sindaco di Agrigento Franco Micciché ha infatti firmato fino al prossimo 30 aprile la proroga degli incarichi dirigenziali attualmente presenti al Comune avendo però contestualmente pubblicato due distinti bandi che mirano ad individuare un dirigente tenico esterno e un dirigente tecnico tra il personale comunale.

Sebbene, come dicevamo, le polemiche sul tema sono state finora roventi, quella del primo cittadino è di fatto una scelta obbligata stante che, dice il provvedimento del sindaco, "si contano in servizio solo tre dirigenti a tempo indeterminato, tutti titolari di incarichi dirigenziali e responsabilita? di settore in forza delle precedenti determinazioni sindacali, assegnatari di incarico ad interim di altri settori". Stante che, continua il sindaco, "ad oggi non e? stata funzionalmente rideterminata la struttura organica dell’ente", ma "risulta necessario tuttavia contemperare le esigenze di organizzazione della struttura e di copertura degli attuali incarichi dirigenziali con necessita? di ulteriore proroga-conferma degli stessi fino al 30.04.2021 a garanzia della migliore possibile reattivita? amministrativa e funzionale dei servizi".