Rotary Club, avvenuto il passaggio della campana: Salvatore Alaimo è il nuovo presidente

Guiderà la sezione locale per l’anno sociale 2021/2022 subentrando a Pier Luigi Maratto. Rinnovato anche il consiglio direttivo. Illustrati i dettagli del programma rotariano che avrà come tema "Servire per salvare vite"