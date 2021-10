Il Rotary club dona al Comune due defibrillatori: ecco dove verranno collocati

Uno verrà posizionato in piazza Ugo La Malfa, nella zona del complesso condominiale Concordia. L'altro verrà piazzato invece in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta, nelle vicinanze della farmacia. A volere donare i due defibrillatori al Comune di Agrigento è stato Rotary club. L'Esecutivo del sindaco Franco Micciché, nei giorni scorsi, ha accettato la donazione. E lo ha fatto perché ha ritenuto "apprezzabile il gesto che ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze ed alle necessità del Comune, poiché trattasi - scrivono da palazzo dei Giganti - di apparecchi di cui può beneficiare tutta la cittadinanza".

"Verificate le condizioni oggettive e soggettive che assicurano la piena e perfetta congruenza fra la finalità istituzionale e lo spirito di liberalità", la giunta municipale ha deciso appunto di accettare tale donazione. Sempre l'Esecutivo ha dato mandato ai responsabili del servizio Patrimonio del Municipio di iscrivere le attrezzature, i due defibrillatori, nell'inventario dei beni mobili dell'ente. L'amministrazione si è inoltre riservata di "elaborare una forma di ringraziamento al donante per il meritorio e generoso gesto d'affetto mosso a vantaggio della collettività". E' stato infine dato mandato al settore VI di procedere agli adempimenti per la collocazione e le modalità d'uso dei beni donati con l'obiettivo di garantirne la corretta funzionalità.