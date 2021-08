Il dirigente scolastico Rosetta Greco lascia il "Linares" di Licata: trasferita all'istituto "Agrigento centro"

Il dirigente scolastico Rosetta Greco lascia, dopo sei anni, la guida del liceo "Linares" di Licata e torna nella sua città, ad Agrigento, per andare a dirigere l'istituto comprensivo "Agrigento centro".

A rivolgere i migliori auguri di buon lavoro è stato il deputato regionale Carmelo Pullara: "Intendo complimentarmi con la dirigente scolastica Rosetta Greco per l'encomiabile lavoro svolto in questi sei anni alla guida del liceo Linares di Licata da sempre punto di riferimento culturale per la comunità licatese. Sempre attenta alla centralità dell'alunno è riuscita a creare - ha scritto Pullara - un ottimo rapporto tra docenti e studenti. I miei complimenti per l'eccellente riuscita delle numerosissime attività extracurriculari e iniziative didattiche durante questi anni scolastici. Sicuro - conclude -che lascerà un bellissimo ricordo a docenti, studenti e a tutta la comunità licatese per aver portato avanti un progetto di scuola viva, dinamica e inclusiva".