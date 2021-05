Il sindaco di Canicattì Di Ventura: "Oggi grande festa per la nostra città"

"Oggi è una giornata meravigliosa per tutto il territorio ma soprattutto per la città di Canicattì". A parlare è il sindaco della città dell'Uva Italia, Ettore Di Ventura. "Per noi è una grande giornata di festa - ha continuato - e sono veramente emozionato di rappresentare la mia comunità in questo momento storico per Canicattì". In quella città, come noto, nacque e crebbe Rosario Livatino. Lì c'è la sua casa natale, che è oggi musealizzata e lì riposa in una cappella nel cimitero comunale.

Proprio intorno all'ipotesi di trasferire in Cattedrale ad Agrigento la salma dell'oggi Beato si svolse un lungo "braccio di ferro" con la comunità locale che sente come un proprio concittadino il giudice ucciso dalla mafia.