Il sindacato di Polizia Siulp Agrigento vicino alla cooperativa “Livatino - Libera Terra"

Il Sindacato di Polizia S.I.U.L.P. Agrigento vicino alla cooperativa “Livatino - Libera Terra". Il Segretario Generale Provinciale Salvo Alonge dichiara: La partecipazione del Siulp Agrigento alla manifestazione odierna “sit in di solidarietà alla cooperativa Livatino - Libera Terra”, unitamente agli amici del SI.NA.FI, sindacato della GdF, conferma l’impegno del nostro Sindacato al fine di contrastare e sconfiggere il potere della mafia, in ogni ambito, sul territorio. È necessario - conclude Alonge - continuare a combattere “la guerra dei giusti” per la difesa della democrazia e per il contrasto ai poteri mafiosi, ma soprattutto per rendere onore alla memoria di quanti sono caduti per mano della mafia.