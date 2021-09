Dopo trent'anni l'auto di Rosario Livatino torna ad attraversare Canicattì

Questa mattina il mezzo è stato scortato dai carabinieri dal magazzino in cui era custodito da trent'anni fino al centro culturale San Domenico

E' tornata ad attraversare le strade di Canicattì ad oltre trent'anni dal terribile agguato che ne uccise il proprietario.

La Ford Fiesta rossa di Rosario Livatino, giudice e oggi beato, è stata scortata dal magazzino in cui era stata custodita fino ad oggi per volere della famiglia fino al centro culturale San Domenico, nel centro della città "dell'Uva Italia".

L’auto, dichiarata bene d’interesse culturale nel 2017, è stata affidata ai militari dall’anziano a cui è stata lasciata in eredità dal papà del giudice. Un canicattinese, molto vicino alla famiglia Livatino, che l’ha parzialmente restaurata e l’ha tenuta fino ad ora gelosamente custodita in un garage, che in origine era proprio dei Livatino, che si trova alle spalle della casa del giudice-beato.

A mobilitarsi per fare in modo che l’intera provincia di Agrigento, ma anche gli abitanti dell’isola, potessero vedere quella piccola utilitaria, quotidianamente utilizzata dal giudice per fare la spola fra Canicattì e il tribunale di Agrigento, è stato il comandante della compagnia dell’Arma, il capitano Luigi Pacifico.

Questa straordinaria una reliquia civile, da stamattina, nell’ambito del Festival della Legalità - Collegamenti verrà esposta nel cortile del centro culturale San Domenico. Il bene rimarrà visibile fino alle 19 di domani.