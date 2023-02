Polizia, Rosa Maria Iraci promossa a dirigente generale di pubblica sicurezza

Rosa Maria Iraci, attuale questore di Agrigento, è stata nominata dirigente generale di pubblica sicurezza. Lo ha fatto ieri sera, su proposta del ministro dell'Interno: Matteo Piantedosi, il Consiglio dei Ministri. Iraci è stata collocata in posizione di disponibilità, ma è, di fatto, pronta a lasciare Agrigento dove si è insediata il 26 marzo del 2019.

Quattro anni dopo, il nuovo dirigente generale di pubblica sicurezza - originaria di Barcellona Pozzo di Gotto - dovrà dare l'arrivederci ad una realtà dove, per la prima volta, ha svolto il compito di questore. E per Agrigento, Iraci è stata il primo questore donna.

Nel corso di questi anni, Iraci sicuramente non ha mai fatto mancare la presenza della polizia. E sono state tante le emergenze, anche di ordine pubblico, senza tralasciare Lampedusa e il fenomeno dell'immigrazione, di cui ha dovuto occuparsi.

Il questore Iraci ha chiuso il 2022 con un meno 7,49% di reati. Un dato importantissimo. “E’ stato ottenuto - aveva detto - grazie all’aumento delle pattuglie sul territorio. Tutto ciò ha consentito di arrivare a sfiorare il 7,50 per cento di decremento per quanto riguarda i reati in generale. Siamo al di sotto della media regionale per quanto riguarda i reati commessi. Agrigento non figura tra le province più pericolose ma, d’altronde, lo aveva già messo in evidenza il Sole 24 ore con la statistica delle città più sicure”.