Rompe il vetro di un’auto e ruba denaro, cellulare e 2 collane: 30enne arrestato dopo inseguimento

Inseguito, bloccato ed arrestato dopo una breve corsa in strada. A finire in manette è stato il 30enne licatese Angelo Consagra, colto in flagranza di reato: avrebbe rotto il vetro dell’auto di una donna portando via una borsa contenente denaro contante, un telefono cellulare, 2 collane ed altri oggetti personali. Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia di Stato contestando il reato di furto aggravato su autovettura e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando sono stati allertati da una segnalazione, da parte di alcuni cittadini, sulla presenza di un uomo che aveva appena compiuto un furto all’interno di un’auto rompendone il finestrino.

Dopo un rapido sopralluogo gli agenti hanno accertato la rottura del vetro anteriore dell’auto in sosta di proprietà di una donna che l’aveva parcheggiata poco prima. Subito raccolte le prime testimonianze e visionate le immagini dell’impianto di video-sorveglianza di un vicino esercizio commerciale, che aveva ripreso tutte le fasi del furto, i poliziotti si sono messi alla ricerca del fuggitivo. Lo hanno individuato pochi minuti dopo bloccandolo dopo un breve inseguimento. Il 30enne, oltre alla refurtiva, aveva con sé anche della sostanza stupefacente: hashish e marijuana. E’ stato anche segnalato per detenzione illegale di droga. Ora si trova ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.