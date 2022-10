Scompare nel nulla per giorni e si teme il peggio, la polizia lo ritrova in casa: era ubriaco fradicio

Non s’è presentato al lavoro ed era irraggiungibile al telefono. Per due giorni è sembrato essere scomparso nel nulla il romeno che si occupa, assieme ad un allevatore licatese, di un grosso gregge di pecore. A temere il peggio, non riuscendo appunto più a rintracciarlo, è stato lo stesso allevatore che, ad un certo punto, è corso al commissariato di polizia ed ha denunciato la scomparsa del suo dipendente.

I poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno naturalmente subito avviato le ricerche dell’uomo. E, per gli agenti di polizia, non è stato difficile trovarlo. Anche se non apriva la porta di casa, né rispondeva al telefonino, il romeno era in casa. Ed era completamente ubriaco. E’ stata, naturalmente, fatta intervenire l’ambulanza del 118 e i sanitari hanno controllato l’uomo che, però, nel frattempo, grazie all’intervento di polizia e sanitari, è sembrato riprendersi. A questo punto, gli agenti hanno naturalmente avvisato – e di fatto tranquillizzato – l’allevatore che non aveva mai avuto nessun tipo di problemi con il lavoratore romeno che era stato anzi sempre puntuale e preciso nel suo lavoro.

Non è chiaro cosa e quanto il romeno abbia bevuto. E non avendo commesso alcun illecito, questo dettaglio rimarrà, non potrà che rimanere, nella sua sfera privata. Probabilmente dovrà però dare delle spiegazioni, e giustificazioni, al licatese suo datore di lavoro che s’è, di fatto, veramente preoccupato per la sorte del suo impiegato.