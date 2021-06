Gli incendi non conoscono pace: fiamme divorano ettari di colture e arbusti

Un vasto rogo minaccia il bosco di Gibbesi, un altro è in corso in contrada Borsellino

Continua a bruciare la Sicilia. Le fiamme, favorite dalle altissime temperature e dal vento di scirocco si stanno diffondendo in diverse zone della provincia. Un vasto rogo si è diffuso in queste ore in contrada Gibbesi, in territorio di Naro ma anche con interessamento della provincia di Caltanissetta e sta divorando ettari di terreni privati, oliveti, colture agrarie. Lambito dalle fiamme è al momento anche il bosco di Gibbesi dove sta operando una squadra antincendio del Corpo Forestale, coordinata da ispettori del Distaccamento di Agrigento. Attualmente contenuti i danni al bosco ma ingenti i danni ai privati.

Un altro incendio si è sviluppato in contrada Borsellino, a Cattolica Eraclea. In azione 2 squadre AIB, una squadra di Vigili del Fuoco di Cianciana, un elicottero e un canadair, tutti coordinati dal comandante del Distaccamento forestale di Ribera. Ingenti danni al patrimonio boschivo.