Aica, Di Mauro incontra i sindaci: tra i punti ridurre il costo dell'acqua all'ingrosso

Tanti temi, poche soluzioni immediate. Si è concluso intorno all'ora di pranzo l'incontro istituzionale svoltosi questa mattina tra l'assessore regionale ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro e i sindaci e i vertici di Aica. Un confronto voluto dai primi cittadini per incaricare la Regione delle numerose emergenze che oggi il gestore deve affrontare, a partire dalla carenza di liquidità e dal "disinteresse" di alcuni Comuni anche verso il pagamento delle utenze idriche.

Ammontano infatti ad oggi a 4 milioni di euro le somme non versate da quelli che sono poi in effetti i soci della stessa Aica, cui si aggiungono alle centinaia di migliaia di euro mai versate per la costituzione della società consortile.

Tra le proposte, appunto, la richiesta di un'azione della Regione sui primi cittadini più "riluttanti", ma anche somme per investimenti finalizzate a ridurre le perdite idriche e adeguare le infrastrutture esistenti, e una relativamente improbabile riduzione del costo dell'acqua all'ingrosso da parte di Siciliacque, società in parte pubblica.

“Il governo della Regione Siciliana finalmente prende in mano la situazione di Aica, dopo le ripetute rimostranze dei sindaci dei Comuni in regola, come il Comune di Sciacca, con gli impegni finanziari a differenza di altri Comuni - commenta in una nota il sindaco di Sciacca Fabio Termine -. L’incontro è stato voluto dall’assessore Roberto Di Mauro. La Regione, dunque, si prende carico di una questione che deve essere risolta al più presto e definitivamente. All’interno di Aica ci sono comuni, come quello di Sciacca, che ha versato la propria parte del prestito iniziale concesso dalla Regione Siciliana per far partire con la liquidità necessaria il nuovo gestore pubblico del sistema idrico. E ci sono comuni che risultano ingiustificatamente ancora inadempienti, non avendo attivato le procedure per la restituzione della propria parte di prestito creando un danno enorme alla società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Agrigento”.