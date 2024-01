Rivolta in carcere, bloccato con la forza un agente della Penitenziaria: accorrono i poliziotti della Questura

Rivolta al carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento. Non è chiaro per qualche motivo più detenuti sia andati su tutte le furie. E' certo però, almeno per il momento, che nella casa circondariale si stanno vivendo momenti di grande caos. A quanto pare sarebbe anche stato trattenuto con la forza - ma le notizie al riguardo sono assai frammentarie - un agente della polizia penitenziaria.

In contrada Petrusa, anche per cercare di riportare la calma, oltre che per fare chiarezza, sono accorsi decine e decine di poliziotti della Questura.

(IN AGGIORNAMENTO)