Scomparso il 6 luglio, ritrovato a Roma il 41enne Fabio La Cognata

E’ stato ritrovato a Roma il saccense di 41 anni Fabio La Cognata di cui non si avevano più notizie dallo scorso 6 luglio. Il suo telefono risultava irraggiungibile mentre la sua attività su Facebook era improvvisamente cessata. Sui social era stata diffusa la sua foto con un appello, da parte della famiglia, a dare notizia qualora qualcuno lo avesse riconosciuto per strada.

Adesso la comunicazione dalla Capitale: La Cognata sta bene e presto tornerà a riabbracciare i suoi cari, avvisati da un’associazione di volontariato laziale che si occupa di gente scomparsa.

La Cognata era andato via da Sciacca lo scorso 2 luglio. Successivamente era stato visto a Roccamena in provincia di Palermo. Poi più nulla e per questo la famiglia aveva presentato una denuncia di scomparsa.