Ritrovato abbandonato uno scooter rubato, è servito per un furto o una rapina?

E’ stato ritrovato abbandonato in via Michele Lizzi, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. S’era volatilizzato nel nulla, un paio di giorni prima, dal viale Della Vittoria. A ritrovare, e a restituire al legittimo proprietario, il ciclomotore Aprila Gulliver sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti, durante un ordinario pattugliamento del territorio, hanno notato quel ciclomotore in stato di abbandono in via Michele Lizzi e subito si sono insospettiti. Hanno effettuato un controllo sul terminale e a carico di quel mezzo c’era appunto una denuncia di furto. Subito, s’è messa in moto la macchina del recupero e della restituzione.

Inevitabili gli interrogativi: è stato utilizzato per qualche furto o rapina? Ma non ne risultano né in città, né nei Comuni limitrofi negli ultimi giorni. O è stata piuttosto l’opera, senza senso e senza motivazione, di giovani delinquenti? Gli investigatori proveranno, ma non sarà semplice, a dare una risposta. Certo è il fatto che quel ciclomotore non doveva essere smontato e i pezzi rivenduti perché altrimenti non sarebbe stato abbandonato in quel malo modo.