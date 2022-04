Ritrovati i mobili rubati al "Menfi hotel resort", denunciati per ricettazione due operai

Due operai, di 56 e 41 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Sciacca per ricettazione. A farlo, a parziale conclusione delle indagini sui numerosi furti ai danni del complesso alberghiero in liquidazione "Menfi hotel resort" di contrada Bertolino di mare sono stati i carabinieri della stazione di Menfi. La struttura è chiusa da mesi ed è stata, nel corso del tempo, sistematicamente razziata.

Le investigazioni dei militari dell'Arma di Menfi, che sono coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno portato ad effettuare delle perquisizioni domiciliari nelle residenze dei due operai che sono stati, di fatto, trovati in possesso di vario mobilio trafugato dalla struttura ricettiva: armadi, comodini, letti, sedie, tavoli e così via. La refurtiva che è stata recuperata è del valore complessivo di circa 5 mila euro. Refurtiva che, naturalmente, è stata subito posta sotto sequestro, in attesa di essere riconsegnata al proprietario.

L'attività investigativa dei carabinieri è parziale. Non è ancora, infatti, terminata e non sono esclusi altri, ulteriori, sviluppi.