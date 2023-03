Le rubano l'auto del padre defunto e non riesce a darsi pace: i vigili urbani la ritrovano per la festa del papà

Quella Fiat Panda, intestata all’anziano e defunto padre che gliela aveva lasciata in eredità, le era stata rubata mentre era posteggiata nel centro cittadino. L’agrigentina non riuscendo a darsi pace, anche perché era grandissimo il valore affettivo, aveva contattato tanto la polizia quanto i carabinieri. Domenica, giornata dedicata alla festa del papà, quell’utilitaria è stata ritrovata – durante una perlustrazione – dagli agenti della polizia municipale: la vettura era a circa 200 metri dal comando di Villaseta. E quando la donna s’è sentita contattare al telefono, da chi le annunciava d’aver ritrovato la Fiat Panda, non ha potuto trattenere le lacrime. Il fatto che sia stata ritrovata proprio in occasione della festa del papà, per l’agrigentina, è stato quasi un segnale dall’aldilà.