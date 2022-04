Il ritorno delle processioni del Venerdì Santo: ecco come cambia il traffico in città

Per il Venerdì Santo tornano le processioni e cambia il traffico in città. Con un’apposita ordinanza è stato disposto il divieto di sosta con rimozione, nella giornata del 15 aprile a partire dalle 22 e fino a cessato bisogno, nelle vie Garibaldi, Bac bac e Duomo e nelle piazze Pirandello e Matteotti per consentire la pulizia meccanizzata, mediante l’utilizzo della spazzatrice.

Dalle 7 del mattino dello stesso giorno ci sarà il divieto di sosta nelle vie Atenea, Porcello, Gamez, Salita Cognata, San Girolamo e in piazza Don Minzoni per la processione mattutina al fine di consentire il passaggio dei fedeli in piena sicurezza.

Divieto di sosta con rimozione dalle 7 del mattino anche nelle vie Plebis Rea, Gioeni, piazza Vittorio Emanuele (lato Prefettura), piazza Aldo Moro (discesa carabinieri e discesa centro estetica), San Domenico, Orfane, Barone, Santa Sofia, Saponara, Santa Maria dei Greci e salita S. Alfonso per la processione serale.

Prevista anche la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli lungo il percorso.

Al momento del passaggio della processione serale in piazza Vittorio Emanuele e piazza Aldo Moro il traffico sarà deviato per via San Vito fino a quando la processione sarà entrata in via Atenea.

Dalle 7,30 e fino a cessate esigenze la via Duomo sarà chiusa alla circolazione stradale per tutte le categorie dei veicoli per consentire il passaggio della processione sia all’uscita dal sagrato della cattedrale che al rientro, ad eccezione degli automezzi di soccorso e delle forze di polizia. I disabili, i residenti e tutti coloro che sono muniti di pass saranno autorizzati al momento.