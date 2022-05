Consolidamento record in contrada Cantamatino: gli abitanti tornano a casa

Festa grande in contrada Cantamatino a Siculiana, musica e fuochi d'artificio hanno salutato il ritorno degli inquilini negli appartamenti che erano stati evacuati lo scorso 21 novembre a causa di un movimento franoso che minacciava l'intero versante. Alla cerimonia di riconsegna degli immobili, erano presenti i vertici delle autorità provinciali, con in testa il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito.

I celeri lavori di consolidamento, hanno permesso agli abitanti della cooperativa “La casa” di poter rientrare in possesso degli appartamenti, in meno di sei mesi, si chiude la condizione di disagio che si era venuta a creare. Unanime è stato il coro di soddisfazione espressa dalle autorità che hanno evidenziato il lavoro di squadra che, in questo caso, è servito per ridare un tetto ai venti nuclei familiari.