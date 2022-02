Ritardo nei pagamenti di straordinari, reperibilità e festivi: sit-in della polizia municipale

Ritardo nei pagamenti dei servizi prestati anni addietro. Si tratta di indennità per lavoro straordinario, turnazione, reperibilità, festivi e vigilanza esterna risalenti al 2020. Gli agenti della polizia municipale di Licata e le organizzazioni sindacali che rappresentano i vigili urbani sono scesi in strada: è appena iniziato un sit-in in piazza Progresso, sotto il Municipio. Una protesta iniziata oggi ma che - garantiscono gli stessi agenti della polizia municipale - andrà avanti ad oltranza.

Al sit-in in corso stanno prendendo parte (alternandosi) il personale non in turno. "Alla base dello stato di agitazione, il ritardo nei pagamenti di servizi prestati anni fa a cui con ogni probabilità si aggiungerà ulteriore lavoro visto che il Comune sta prevedendo il ritorno di manifestazioni pubbliche per le quali sarà necessario l’impiego della Municipale - spiegano - . Discutibile - sostengono i sindacati - che l’amministrazione trovi i soldi per l’indennità di sindaco ed assessori e non ne trovi per pagare le prestazioni di lavoro dei propri dipendenti, più della metà dei quali hanno un contratto di appena 18 ore settimanali".

I vigili urbani che stanno dando vita al sit-in indossano al braccio una fascia bianca: il simbolo dello sciopero “bianco” perché la manifestazione di protesta in corso non sta intaccando in alcun modo il servizio.