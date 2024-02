"Misure compensative per l'estrazione di gas in ritardo": anche la marineria è in stato d'agitazione

Ritardi nel ricevimento degli indennizzi che Enimed deve corrispondere come misure compensative agli armatori e ai loro equipaggi per l'estrazione di gas dai giacimenti Argo e Cassiopea, situarti in prossimità della fascia costiera Licatese. Anche la marineria di Licata, non soltanto gli agricoltori e gli allevatori dunque, è in stato di agitazione. Seppur per motivi differenti, si stanno vivendo giornate di grande agitazione nella città del Faro.

Gli operatori della marineria protestano contro l'ennesimo ritardo dovuto alle lungaggini burocratiche. Non è escluso che nei prossimi giorni possano venire intraprese azioni dimostrative simboliche per cercare di sollecitare il pagamento delle somme spettanti, i cui tempi di liquidazione, inizialmente fissati alla fine dell'estate scorsa, sono stati sistematicamente rinviati.