"Al passo coi Templi" strega la Sicilia, tutti pazzi per Marco Savatteri

Lo scorso anno hanno incantato la Valle dei Templi. Quest’anno, invece, sono stati in tour per i luoghi più belli della Sicilia. Dal teatro di Taormina a Siracusa, ma anche a Catania.

Tutti luoghi speciali dove, la compagnia del “Risveglio degli Dei”, ha raccolto applausi e consensi a non finire e diversi sold out. Dietro questo successo ci sono i fratelli Savatteri, agrigentini doc.

Ma anche e soprattutto la Casa del Musical di Agrigento. Eroi di un tempo che appaiono come statue vere, musiche e costumi che sono stati curati nel dettaglio.

La Sicilia si alza in piede per degli artisti che hanno sono riusciti ad incantare tutti. Fausto Savatteri è riuscito a portare in scena un vero e proprio spettacolo a cielo aperto.