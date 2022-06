Ristoranti e negozi di alimenti etnici: aumentano in vista dell'estate i controlli del Nas

Con l'approssimarsi della stagione estiva, nell’ambito della strategia disposta dal comando carabinieri della Tutela per la salute, i militari del Nas di Palermo hanno incrementato, con la collaborazione dei comandi territoriali dell’Arma, le attività di controllo nel campo della ristorazione e degli alimenti etnici. Le attività ispettive hanno lo scopo di prevenire e reprimere condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela della salute dei cittadini.

Nel corso del mese di maggio il Nas ha ispezionato ristoranti di Palermo e Bagheria - riscontrando irregolarità documentali e carenze igienico-sanitarie - , ma anche attività di ristorazione delle province di Agrigento e Trapani. E ad Alcamo, in un negozio di alimenti etnici, sono stati rinvenuti 140 litri di olio di oliva contenuti in bidoni di plastica privi di etichette e mancanti della documentazione circa l’origine del prodotto, che sono stati sottoposti a sequestro. Per Agrigento e provincia non sono state invece segnalate irregolarità e sequestri.