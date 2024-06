"Ristoranti abusivi a San Leone": due imprenditori a giudizio

Ristoranti abusivi nel cuore di San Leone? La procura, conclusa l'inchiesta, manda a processo due imprenditori ritenuti responsabili di una serie di opere senza autorizzazione nei propri locali commerciali fra il tratto finale del lungomare e il piazzale Giglia.

Si tratta di Giuseppe Palumbo Piccionello, 50 anni e Fiorella Randazzo, 53 anni, entrambi di Favara. Il primo, amministratore della società proprietaria del palazzo Aster, avrebbe violato i permessi rilasciati dalla Soprintendenza nel lontano 1987 realizzando, in particolare, una sopraelevazione con tanto di chiusura con vetrate e pareti oltre a un rifacimento di prospetti e parapetti per dare vita a un nuovo locale adibito a feste, pranzi e cene.

Randazzo, invece, in quanto amministratrice della società che gestisce un ristorante, avrebbe realizzato alcune opere senza permesso. In particolare avrebbe realizzato una struttura in legno con travi sulla sabbia oltre a una serie di pedane e prolungamenti anche in questo caso, secondo la procura, non autorizzati.

Le opere abusive sarebbero state realizzate dal 2019 al 2021. La procura ha disposto la citazione diretta e l'udienza predibattimentale è stata fissata per il 19 giugno. I legali degli imputati, gli avvocati Antonino Gaziano, Vincenza Gaziano e Vincenzo Caponnetto, potranno scegliere un rito alternativo come il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

A denunciare gli abusi, nell'estate del 2022, era stato l'ex consigliere comunale Giuseppe Arnone.

