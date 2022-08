Va al ristorante e gli rubano la macchina lasciata posteggiata a pochi passi

Va a cena in un ristorante di Catania e lascia la macchina, una Fiat Punto Evo, posteggiata lungo via Domenico Cimarosa. Due ore dopo, al momento di riprendere la vettura, non la trova più. A subire il furto è stato un trentenne di Canicattì che ha subito chiamato il numero unico d'emergenza: il 112. I poliziotti di Catania sono intervenuti sul posto e hanno avviato, a quanto pare senza alcun esito, le ricerche dell'utilitaria.

Il giovane ha, nelle ultime ore, formalizzato la denuncia - a carico di ignoti - al commissariato di polizia di Canicattì che, naturalmente, trasmetterà gli incartamenti ai colleghi di Catania. All'interno dell'auto, che è risultata essere assicurata contro il furto, vi erano la carta di circolazione, il certificato di proprietà, il certificato di assicurazione, ma anche le chiavi di casa e vari oggetti personali del trentenne.