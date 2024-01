Raid vandalici e risse, l'appello del comitato Gioeni: "Sia garantita la sicurezza degli abitanti"

I controlli interforze - con decine e decine di poliziotti, carabinieri e finanzieri - ci sono. E funzionano pure. Sono tanti, anzi tantissimi, i nascenti tafferugli che vengono smorzati e sedati. E di cui, molto spesso, non si ha neanche notizia. Nelle ultime settimane, fra Porta di Ponte, via Atenea e via Pirandello si sono tornati a verificarsi episodi di vandalismo e alterchi trasformatisi in rissa. E il comitato Gioeni, stamani, con una lettera indirizzata al prefetto Filippo Romano, al questore Tommaso Palumbo e al sindaco Franco Micciché ha lanciato un appello "affinché il quartiere sia tutelato, garantendo la sicurezza dei suoi abitanti".

"Specie nei fine settimana e nel tratto iniziale di via Gioeni (lato via Atenea), nonché all’altezza dei parcheggi, si verificano disordini che a volte 'minacciano' anche inermi cittadini e attività commerciali - hanno scritto dal comitato Gioeni che ha manifestato disponibilità a collaborare - . Siamo ben consapevoli del presidio operato delle forze dell’ordine, e di ciò ne siamo grati, tuttavia riteniamo che sia necessario un maggior controllo della zona, specie in ore notturne, per scongiurare le trasgressioni alle norme e al vivere civile".