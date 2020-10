Risse, danneggiamenti e disordini: notti di "paura" in via Atenea

Risse, danneggiamenti e disordini: notti da dimenticare in via Atena. L’inizio settimana, nel salotto buono della città, è stato più che mai difficile. Tutto è cominciato due sere fa, quando delle persone sono riuscite ad intrufolarsi in uno dei bar più rinomati del centro cittadino.

Via sedie e tavoli: così senza una motivazione. I residenti della zona, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri. Ancora disordini, invece, ieri sera, delle persone ubriache hanno infastidito - a più riprese - i passanti. Anche in questo caso, a fermare i tunisini, sono stati i militari dell’Arma.