Notti violente in centro storico, il questore Iraci ai titolari dei locali: “E' nel vostro interesse segnalare tutto”

Dopo i due episodi di violenza accaduti nello scorso fine settimana in via Pirandello e via Atenea che hanno fatto molto discutere in città, il questore di Agrigento Maria Rosa Iraci, dai microfoni di AgrigentoNotizie, rilancia un appello ai cittadini e ai responsabili dei locali pubblici.

“Ci auspichiamo – dice il questore Iraci – che le persone che assistono ad una rissa, ci segnalino il tutto per assicurare i responsabili alla giustizia. Anche i titolari degli esercizi pubblici locali devono collaborare mettendoci a disposizione tutti gli elementi utili per fare luce negli episodi di violenza. Non collaborare – aggiunge il questore di Agrigento – è controproducente anche per loro stessi perchè sospenderemo le licenze di quei locali dove si sono verificate le risse. Un ultimo appello – conclude il primo dirigente della polizia in provincia – lo rivolgo ai genitori affinchè ci aiutino a fare luce sui fatti violenti per evitare che il fenomeno degeneri e che si allarghi sempre di più”.