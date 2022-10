Campionato di calcio, il Comune ribadisce: "Niente alcolici o vetro prima delle partite"

Eliminare o ridurre significativamente il rischio di risse: il Comune interviene per vietare alcolici e presenza di oggetti contundenti.

Il sindaco Franco Micciché ha infatti firmato un'ordinanza che impone "il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonche? la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori quali bottiglie di vetro, plastica e lattine" come misura precauzionale per "evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela della pubblica incolumita?, agli esercenti pubblici insistenti nella zona dello Stadio Esseneto, dalle 14 alle 18 di tutte le giornate di campionato di Serie D del Canicatti? e del campionato di Eccellenza dell’Akragas 2018 srl per la stagione calcistica 2022/2023".

Il divieto vale anche per gli "esercizi temporanei" che potrebbero sorgere nella zona dello stadio durante le gare. Un provvedimento identico, ma in quel caso ad hoc, venne firmato a metà settembre dopo gli scontri violenti per Akragas-NIssa.