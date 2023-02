La maxi rissa in via Pirandello, 10 denunciati e si va verso il "Daspo fuori contesto"

Otto sono stati già denunciati, alla Procura della Repubblica, dai poliziotti della Squadra Mobile. Per i due, risultati essere recidivi visto che erano rimasti coinvolti in una rissa scoppiata a Capodanno, gli agenti procederanno nella giornata di oggi. Ma non è finita. Appare possibile – dopo quanto è già avvenuto a metà dello scorso settembre, a seguito di una rissa al porticciolo di San Leone a causa della quale vennero denunciati in nove – che il questore, Rosa Maria Iraci, possa anche firmare, a carico degli indagati, il cosiddetto Daspo “fuori contesto”. Con a carico questo genere di provvedimenti, non si può accedere alle strutture dove sono in corso attività sportive, calcio, basket e pallavolo che si svolgono sotto l’egida del Coni. Non si può partecipare, quale giocatori, né assistere alle gare. Il “Daspo fuori contesto” mira ad evitare che le stesse persone possano continuare a tenere comportamenti violenti. Sviluppi e conferme in merito al “Daspo fuori contesto” sono attesi per le prossime ore.

La maxi rissa, scoppiata nella notte fra venerdì e sabato in via Pirandello (la parallela della centralissima via Atenea), sarebbe stata innescata forse a causa di uno spintone o di una parola di troppo. Motivi – definiti “futili” dalle forze dell’ordine – che, di fatto, sono risultati essere veramente inesistenti.

I poliziotti della Squadra Mobile – grazie ad un video, fatto con un cellulare, che è diventato virale sui social - sono riusciti ad identificare tutti i corrissanti. Otto – l’età media è di 25 anni - sono stati, appunto, denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per rissa. Per i due recidivi si procederà invece nella giornata odierna.