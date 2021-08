Movida senza regole a San Leone: scoppia ancora una rissa tra giovani

Le motivazioni non sono chiare, uno dei partecipanti si è rivolto all'ospedale per curare alcuni traumi

Ancora una rissa tra giovani a San Leone. Nella serata di giovedì, in viale dei Pini - come racconta il giornale La Sicilia di oggi - si sarebbero scontrate almeno tre persone per cause in fase di accertamento.

A chiarmare le forze dell'ordine sono stati i passanti. All'arrivo delle volanti, però, il gruppo di esagitati si era già diradato. Poco più tardi uno dei partecipanti allo scontro si è rivolto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per farsi curare alcuni traumi, riferendo di essere stato aggredito.