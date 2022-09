Individuati i responsabili della maxi scazzottata a San Leone: denunciati in nove, sette sono minori

Dopo la maxi rissa scoppiata a San Leone tra il 3 e il 4 settembre, scattano le denunce. La Polizia di Stato, attraverso un'attenta e scrupolosa attività di indagine è riuscita ad individuare tutti i partecipanti alla scazzottata che è stata ripresa in un video diffuso sui social. Si tratta di nove ragazzi di Agrigento e Favara tra i 14 e i 20 anni: sette dei denunciati sono minorenni.

Come è stato annunciato stamattina nel corso di una conferenza stampa, è inoltre attualmente in corso il procedimento di irrogazione del provvedimento del "daspo fuori contesto", a firma del Questore di Agrigento a carico di tutti i partecipanti alla rissa: una volta rilasciato ai giovani sarà fatto divieto di accesso alle manifestazioni sportive per "prevenire eventuali condotte pericolose

prevenire condotte pericolose per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive".

La posizione dei giovani è attualmente al vaglio della Procura per i minorenni di Palermo e della Procura di Agrigento.