Troppo alcol in circolazione, scoppia una nuova rissa a San Leone

La movida a San Leone continua ad essere senza controllo. Nella frazione balneare, infatti, si è registrata ancora una maxi rissa che ha coinvolto due gruppi di persone verosimilmente in stato di profonda alterazione alcolica. Luogo del "duello" il piazzale dell'ex eliporto.

Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 2.30, con pugni, calci e forse l'uso di bottiglie in vetro (di cui in realtà sarebbe proibita la vendita). Alcuni presenti hanno chiamato le forze dell'ordine ma, al loro arrivo, i partecipanti alla rissa hanno fatto rapidamente perdere le proprie tracce. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo registrato a San Leone in orario notturno.