Scazzottata al Quadrivio Spinasanta e tamponamento fra automobilisti

Non soltanto la rissa in via Imera, durante la quale è rimasto ferito un giovane tunisino, ma anche una scazzottata al Quadrivio Spinasanta. E anche in questo caso c'è stato un ferito: un quarantenne agrigentino.

E' accaduto poco prima delle 20. Non è chiaro come e perché sia nato l'alterco, ma è certo che i tre, quattro, coinvolti sono passati alle mani. E durante la scazzottata c'è stata anche una lite fra automobilisti perché uno, alla vista del tafferuglio, ha frenato e l'altro lo ha tamponato. Sul posto è accorsa la polizia.

Al 40enne finito in ospedale sono stati diagnosticati pochissimi giorni di prognosi.