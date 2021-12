Scoppia una rissa tra giovanissimi in un bar: uno resta ferito, trasportato in ospedale

Urla, parolacce, sgabelli per aria e pugni. Un empedoclino è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo che, nella tarda serata di giovedì, è scoppiata una rissa all’interno di un bar situato lungo la strada statale 115 che “taglia” in due Porto Empedocle.

A darsele di santa ragione tre empedoclini trentenni. Non è chiaro cosa effettivamente abbia innescato l’alterco iniziale, ci sarebbe però stata, ad un certo punto, la richiesta – rivolta ad uno dei tre coinvolti – di “uscire fuori dal locale per discutersela”.

Da quell’istante in poi è scoppiato il parapiglia con urla, accuse, sgabelli lanciati per aria e dunque una scazzottata. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento e, in via precauzionale, un’autoambulanza del 118. Gli agenti della polizia di Stato hanno subito riportato la calma e facilitato dunque il soccorso di colui che era rimasto ferito. All’empedoclino, dopo tutti i controlli medico-sanitari effettuati al pronto soccorso, sono stati dati cinque giorni di prognosi. Avrebbe riportato ferite e contusioni al volto, per fortuna nulla di grave.

I poliziotti della sezione Volanti hanno identificato i tre empedoclini che appunto hanno dato vita alla rissa e, ieri, la loro posizione risultava essere al vaglio. Adesso rischierebbero una denuncia alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di rissa. L’empedoclino rimasto ferito, poi, se vorrà, potrà formalizzare una querela di parte per le lesioni personali riportate. Sul luogo della rissa sono intervenuti i poliziotti delle Volanti di Agrigento perché quelli del commissariato “Frontiera” erano impegnati in un servizio di ordine pubblico antiCovid.