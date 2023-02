La rissa della notte di Natale a colpi di sedia in piazza San Francesco: denunciati 2 giovani

Due giovani – rispettivamente di 25 e 22 anni – sono stati denunciati alla Procura. Avrebbero fatto parte della dozzina di ragazzi coinvolti, la notte di Natale, nella rissa che si è sviluppata in piazza San Francesco. A denunciare pubblicamente l'episodio, documentandolo con un video, allora fu il dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa. Nel filmato, girato con lo smartphone da un passante, si vedevano alcuni giovanissimi prendersi a colpi di sedia e sfasciare gli arredi di un locale. Poi sono scappati fra la via Pirandello e la scalinata che porta in via Empedocle. Un video che fece, allora, il giro dei social diventando, di fatto, virale. I poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento avviarono subito l’attività investigativa. E lo hanno fatto in gran silenzio. Adesso, ad esito delle indagini, sono scattate due denunce. Ma potrebbero anche essercene, nei prossimi giorni, altre. Perché l’attività investigativa, inevitabilmente, prosegue visto che i coinvolti – stando a quanto emerse dal video – erano molti di più.

Denunce queste ultime che si aggiungono alle otto dei giorni scorsi per il maxi e violentissimo tafferuglio registratosi in via Pirandello. E per i giovani di via Pirandello, il questore Rosa Maria Iraci ha firmato anche altrettanti Daspo “fuori contesto”.