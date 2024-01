Rissa tra immigrati a Porta di Ponte, spuntano dei coltelli: indagini dei carabinieri

Intervento dei carabinieri in pieno centro, ieri sera alle 22, per un rissa tra immigrati a Porta di ponte all’ingresso della via Atenea. Le persone coinvolte sarebbero stati almeno 4, a quanto pare 3 tunisini e un soggetto originario della Libia.

Durante il tafferuglio sarebbero saltati fuori dei coltelli ma nessuno, per fortuna, è rimasto gravemente ferito. Indagini in corso, sempre da parte dei carabinieri, per identificare compiutamente tutti i partecipanti.