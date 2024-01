Rissa tra immigrati in piazza Aldo Moro: un ferito con arma da taglio e 4 arresti

Una violenta rissa si è verificata ieri sera, poco dopo le 22, in piazzale Aldo Moro, in pieno centro ad Agrigento. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato, per rissa e lesioni personali, 4 giovani extracomunitari domiciliati ad Agrigento, di età compresa tra i 23 e i 48 anni.

I quattro individui, a causa di futili motivi, hanno dato luogo ad un tafferuglio dove uno di loro è stato ferito con un coltello. A scontrarsi sono state due fazioni composte da un 23enne ed un 28enne originari della Libia e due tunisini di 36 e 48 anni. Un carabinieri è rimasto lievemento ferito durante l'intervento. Ad essere stato colpito con un coltelle sarebbe stato il tunisino di 48 anni.

Grazie all’immediato intervento dei militari dell'Arma, che hanno faticato non poco a tranquillizzare gli animi, sono state evitate conseguenze ben più gravi.

Al termine delle formalità di rito tutti e quattro sono stati arrestati. Due di loro si trovano ai domiciliari, gli altri due sono trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri del Villaggio Mosè, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Aggiornato alle 12:45)