Troppo rumore e non si riesce a dormire, scoppia la rissa: 4 feriti e altrettanti denunciati

Quelli del primo piano accusavano i compagni del pianterreno di fare troppo rumore, non consentendo loro di riposare e dormire. Lo stesso facevano, parlando di sedie trascinate sul pavimento e dunque di comportamenti che infastidivano, quelli del piano terra. Vi sarebbe stato questo, un reciproco scambio di accuse, alla base del maxi tafferuglio che è scoppiato, prima di Ferragosto, all’interno di una comunità d’accoglienza, per minori non accompagnati, di via Picone. Quattro i minorenni che sono stati appunto denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Gli stessi quattro che, feriti, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per uno, i medici della presidio sanitario hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi. Avrebbe riportato, durante la rissa, la frattura di un polso. Gli altri tre si sono invece visti diagnosticare ferite e contusioni guaribili in pochissimi giorni.

Ad intervenire in via Picone, riportando la calma e facilitando i soccorsi dei feriti, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli stessi che hanno ricostruito perché, all’improvviso, fosse scoppiata la scintilla fra i due diversi gruppi di ospiti e la dinamica del tafferuglio. I gruppi si sarebbero scontrati in un autentico “corpo a corpo”, “armati” di sedie che di fatto si sono rotti addosso.

Non è stato semplice, per i poliziotti della sezione Volanti, riuscire a riportare la calma fra gli esagitati. Ma, alla fine, appunto, ci sono riusciti e questo ha permesso il trasferimento dei feriti al pronto soccorso di contrada Consolida. I quattro feriti, tutti identificati, sono stati poi deferiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’ipotesi di reato contestata è: rissa. Ma non è finita. L’attività investigativa degli agenti è andata avanti perché, a quanto pare, i coinvolti nella rissa non sarebbero stati soltanto i quattro feriti. Vi sarebbero stati anche altri partecipanti che risultavano essere ancora in corso di identificazione. Giovani immigrati che, all’arrivo delle pattuglie delle Volanti, erano, di fatto, riusciti ad allontanarsi e a non farsi “pizzicare”.

Gli animi dei minorenni extracomunitari, alloggiati nella struttura di via Picone, sono comunque – stando a quanto è trapelato – rimasti abbastanza agitati.