Rissa fra gruppi di giovani: tavoli, sedie e bottiglie scaraventati in ogni dove, carabinieri accorrono e scongiurano il peggio

Un gruppo di giovani sarebbe stato protagonista - con tavoli, sedie e bottiglie scaraventati in ogni dove - di una rissa.

Durante la notte più lunga dell'anno, mentre le forze dell'ordine in maniera massiccia erano impegnate a presidiare e garantire la sicurezza - di quanti hanno popolato piazza Marconi, dove si è tenuto il concerto dei Tinturia, vie Atenea e Pirandello, passando per Porta di Ponte, via Empedocle, viale Della Vittoria e piazza Vittorio Emanuele - un gruppo di giovanissimi ha innescato alcuni momenti di caos in via Porcello, una traversa della via Atenea. Un tafferuglio che è stato subito segnalato al numero unico d'emergenza, il 112. E i carabinieri sono giunti in maniera fulminea. Un intervento tempestivo appunto che ha evitato che potessero esserci conseguenze. All'arrivo della pattuglia dei militari dell'Arma, nessuno degli esagitati è stato però trovato sul posto. Tutti, altrettanto fulmineamente, si sono dissolti nel nulla non appena hanno sentito le sirene della pattuglia.