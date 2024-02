Rissa a sprangate dopo tentato furto: tre feriti

Rissa a colpi di spranga ieri sera in via Imera. A picchiarsi, nei pressi di una pizzeria, sono stati un tunisino e due agrigentini: ad avere la peggio è stato il primo che, secondo la ricostruzione dell'episodio, è stato disarmato del bastone che teneva in mano ed è stato colpito alla testa rimediando una brutta ferita e finendo in ospedale.

Pare che la colluttazione sia scaturita dal tentativo del tunisino di rubare alcune birre da una pizzeria. I due agrigentini lo avrebbero rimproverato e ne sarebbe sorta una lite con lo straniero che avrebbe estratto una spranga prima di venire disarmato e colpito col bastone.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, gli altri due protagonisti della rissa sono rimasti feriti in maniera lieve. Indaga la polizia.