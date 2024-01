La maxi rissa di Ferragosto dopo il concerto di Elettra Lamborghini, chiusa l'inchiesta: 18enne rischia il processo

La maxi rissa della notte di Ferragosto all'ex eliporto: uno dei tre presunti protagonisti rischia di finire presto a processo. Il pubblico ministero della procura del tribunale per i minorenni, Gaetano Guardì, ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Si tratta del provvedimento che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio che si celebrerà, solo per lui, al tribunale per i minorenni perchè, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni e 11 mesi.

Il giovane, che ha nominato come difensore l'avvocato Davide Casà che adesso potrà prendere visione di tutti gli atti del procedimento, è accusato di avere preso parte alla scazzottata insieme al padre, noto pregiudicato agrigentino, e a un coetaneo, più grande solo di alcune settimane ma maggiorenne, che sarebbe stato a loro contrapposto.

La scazzottata, nel piazzale un tempo riservato a pista di elicotteri e adesso allo street food, è scoppiata mentre la gente stava defluendo da piazzale Giglia dopo la conclusione del concerto. I poliziotti intervenuti per sedare la rissa, secondo la ricostruzione dell'episodio, sarebbero stati aggrediti dall'altro giovane, per il quale la procura non ha ancora chiuso le indagini, che avrebbe usato uno spray al peperoncino e provato la fuga.