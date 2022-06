Rissa davanti ad un locale di San Leone: 37enne raggiunto da una coltellata ad una spalla

Scoppia una rissa davanti ad un locale di viale Dei Giardini, a San Leone, e un trentasettenne agrigentino viene raggiunto da una coltellata ad una spalla. Il giovane ha rischiato grosso, ma per sua fortuna – secondo quanto è emerso dai controlli sanitari – non è in pericolo di vita. Erano le 22 circa quando, a San Leone, ancora una volta, scoppiava il parapiglia.

Per motivi non chiari s’è innescata una diatriba finita appunto in rissa. Un tafferuglio sul quale, già durante la notte fra venerdì e ieri, hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Agrigento. Appare scontato, anche se non c’è alcuna conferma istituzionale al riguardo, che i militari dell’Arma, nelle prossime ore, sentiranno il ferito. E lo faranno per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e provare, naturalmente, ad identificare quanti sono rimasti coinvolti nella rissa e, soprattutto, chi ha sferrato la coltellata.

Una coltellata che al trentasettenne ha provocato una lieve lesione di pochi centimetri che i medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” – dove l’agrigentino è stato trasferito con ambulanza del 118 - hanno, naturalmente, subito suturato.

Non è chiaro - non è emerso durante la notte, né nella giornata di ieri – se i carabinieri abbiano o meno acquisito testimonianze, più o meno indicative o determinanti, di quanti erano presenti in viale Dei Giardini e hanno assistito appunto alla rissa.