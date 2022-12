Scoppia una rissa al centro d'accoglienza tra sette migranti ospiti: cinque i feriti

Una mega rissa fra sette ospiti del centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana si è registrata nel pomeriggio.

Pare che alla base dell'iniziale alterco vi sarebbero stati futili motivi legati alla convivenza, poi però tutto è degenerato e i 7 immigrati sono venuti alle mani.

Cinque di loro sono rimasti feriti e sono stati portati in via precauzionale, con più ambulanze, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Quattro (due marocchini e due tunisini) sarebbero in codice giallo per la gravità delle ferite riportate con costole fratturate, braccia rotte, traumi cranici e ferite da arma da taglio.

Si tratta di migranti maggiorenni.