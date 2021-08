Scoppia rissa dentro una comunità per minori: dieci denunciati

I carabinieri hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento 10 immigrati, ospiti di una comunità d'accoglienza di Raffadali per rissa. Si tratta di giovani provenienti dal Marocco e dal Bangladesh, tra i 18 e i 20 anni.

Uno di loro, durante la maxi scazzottata scoppiata ieri sera a quanto pare per futili motivi (verosimilmente per dissidi dovuti alla diversa etnia) è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Agrigento ma non è in pericolo di vita.

Ad intervenire, per riportare la calma prima e deferire tutti i partecipanti al tafferuglio dopo, sono stati i militari dell'Arma di Raffadali che cono coordinati dal comando compagnia di Agrigento.