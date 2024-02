Scazzottata in via Gioeni in pieno giorno: i residenti lanciano l'Sos, rissa bloccata sul nascere

Hanno sentito urlare, accusarsi e minacciarsi. Quatto, forse cinque, persone - ieri mattina - sono venuti alle mani nei pressi della via Gioeni. L'esordio di una rissa che è stato però bloccato dai residenti della zona ai quali è bastato dare un'occhiata fuori dalla finestra per capire e immediatamente comporre il numero unico d'emergenza, il 112. E in via Gioeni, in una manciata di minuti, sono giunte le pattuglie del nucleo Operativo e Radiomobile.

I carabinieri non hanno trovato nessun esagitato. Al solo sentire le sirene in lontananza, il gruppetto si è immediatamente disperso e la zuffa è stata interrotta.

Da tempo, e in più sedi, viene proprio reclamato questo: la collaborazione dei cittadini. Perché le pattuglie di polizia, carabinieri, finanzieri e - in occasione dei controlli per garantire una movida sicura - anche Esercito non mancano. Tutt'altro. Ma pattugliamenti e controlli non possono, è oggettivamente impossibile, essere effettuati in ogni angolo e viuzza del centro storico.

Dopo l'intervento su via Gioeni e strade limitrofe, i carabinieri - come procedura esige in questo genere di casi - hanno verificato se qualcuno si fosse o meno recato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Nessuno dovrebbe essersi fatto male. O comunque nessuno ha fatto ricorso alle cure dei sanitari.