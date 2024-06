Sfregiato con una bottiglia rotta dopo rissa al pronto soccorso: 2 condanne

Una maxi rissa con una bottiglia di vetro rotta e altri oggetti appuntiti non meglio individuati. Nella scazzottata, scoppiata in due fasi pare per un apprezzamento non gradito rivolto a un'amica di alcuni di loro, tre dei protagonisti rimasero feriti di cui uno in maniera molto seria tanto da riportare uno sfregio permanente al volto dopo essere stato colpito con una bottiglia di vetro rotta appositamente.

Per due dei cinque imputati è stata decisa la condanna. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha inflitto 4 anni e 2 mesi a Girolamo Muratore, 31 anni, di Ravanusa e 4 mesi a Sergio Muratore, 22 anni, anche lui di Ravanusa.

Girolamo Luca Muratore è stato riconosciuto colpevole di avere sfregiato con una bottiglia di vetro rotta un 22enne con cui aveva avuto un litigio ferendolo anche al braccio: la stessa vittima si sarebbe difesa ferendolo al braccio con un'arma da taglio non individuata. A tutti era contestata l'accusa di rissa. Per questa sola accusa a Sergio Muratore sono stati inflitti 4 mesi di reclusione.

La scazzottata sarebbe avvenuta in due fasi: prima nei pressi di un locale del centro di Canicattì e poi al pronto soccorso dove alcuni dei protagonisti (altri non sono stati mai individuati) erano andati a farsi medicare. La polizia è riuscita a individuare gli imputati attraverso le immagini di videosorveglianza.

Il giudice ha disposto anche un risarcimento a favore del giovane sfregiato, che si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Diego Giarratana.